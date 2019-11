Avant de rencontrer successivement Benny Gantz mardi soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé une appel solennel suite à la déclaration historique américaine: « La déclaration américaine de lundi nous offre l’opportunité unique de fixer une fois pour toutes la frontière orientale de l’Etat d’Israël en annexant la vallée du Jourdain. Ceci sera impossible avec un gouvernement minoritaire reposant sur les voix d’Ayman Oudeh et Ahmad Tibi. J’appelle donc Benny Gantz à se joindre à moi avec Avigdor Lieberman afin de former un gouvernement d’union dont la première décision sera l’annexion de la vallée du Jourdain. Le peuple et l’Histoire ne pardonneront pas à ceux qui auront loupé cette occasion ».

Photo Alex Kolomoïsky/Flash 90