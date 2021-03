Joe Biden est président des Etats-Unis mais l’équipe qui l’entoure est le porte-voix de Barack Obama. Ned Price, le porte-parole du State Department (ministère des Affaires étrangères) a déclaré qu’il faudrait retirer les Gardiens de le Révolution iranienne de la liste des organisations terroristes « afin de pouvoir à nouveau faire des affaires avec les Iraniens » !

Il y a un peu plus d’un an, le président Donald Trump débarrassait le monde de l’un des terroristes les plus pervers et dangereux, le général Qassem Suleimani, commandant de la Force Quds, bras armé des Gardiens de le Révolution à l’étranger, et voilà qu’un porte-parole de le nouvelle administration estime qu’il faudrait blanchir cette pieuvre terroriste.

Ned Price est un proche de Ben Rhodes, qui fut proche conseiller de Barack Obama et prônait une politique indulgente envers l’Iran et au contraire plus ferme envers Israël. Aujourd’hui, il a toujours une influence dans l’Administration démocrate, il est ami avec Jake Sullivan, le nouveau conseiller à la Sécurité nationale et propose de mener une politique étrangère « progressiste », aux antipodes de celle appliquée par Donald Trump.

Photo Wikipedia