Si Joe Biden est confirmé à la présidence des Etats-Unis, l’un des plus grands bénéficiaire d’un retour des démocrates à la Maison-Blanche sera l’Iran. A Téhéran on prend déjà les devants. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Muhamad Jawad Zarif a déclaré à la télévision : « Si les Etats-Unis désirent revenir à l’accord duquel Donald Trump s’est écarté, nous serons prêts à en discuter (…) Si Joe Biden veut revenir vers cet accord et qu’il honore les promesse américaines, alors nous reprendrons également nos engagements. Nous n’avons jamais renoncé à la négociation, et pour nous, elle est encore d’actualité »…

Photo Wikipedia