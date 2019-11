A une semaine de la fin du dernier délai, l’incertitude est à son comble quant au déblocage de l’imbroglio politique dans lequel Israël et embourbé. Après l’échec de la réunion entre Bleu-Blanc et le Likoud mercredi soir sous l’égide du président de la Knesset, le choix est entre un coup de théâtre et l’annonce officielle de nouvelles élections. Mais qui sera à l’origine de ce « coup de théâtre »?

Jeudi matin, Avigdor Lieberman a semblé lancer un appel du pied au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Lors d’une interview à la station de radio Kan-Reka, le président d’Israël Beiteinou a déclaré: « Si Binyamin Netanyahou avait accepté de faire certaines concessions sur le plan des relations Etat-Religion, j’aurais pu rejoindre sa coalition et il y aurait aujourd’hui un gouvernement de droite stable de 63 députés. Mais Netanyahou n’arrive pas à refuser quoi que ce soit aux orthodoxes ». Un scénario évoqué pour la première fois depuis longtemps par Avigdor Lieberman.

Egalement intéressant, durant toute l’interview, l’ancien ministre de la Défense n’a pas évoqué une seule fois la condition qu’il brandit depuis les élections du mois de septembre, celle d’un gouvernement d’union basé sur un socle Likoud et de Bleu-Blanc. Avigdor Lieberman s’est peut-être fait une raison après les prises de position nettes de Yaïr Lapid et Moshé Yaalon qui ont confirmé leur refus catégorique de siéger dans une coalition de laquelle ferait partie Binyamin Netanyahou.

Appel du pied à Binyamin Netanyahou afin qu’il tente de convaincre les partis orthodoxes d’assouplir leurs positions?

Parallèlement, le président de la Knesset Yuli Edelstein, très actif ces derniers jours, a rencontré jeudi matin Arié Dery, président de Shass, qu’il a qualifié « d’acteur politique très important à l’heure actuelle ». Peut-être ont-ils abordé l’option évoquée par Avigdor Lieberman.

Comme le dénominateur commun de tous les protagonistes est de tenter d’éviter de nouvelles élections, le suspense et les tractations – ouvertes ou en coulisses – n’iront qu’en crescendo dans la semaine qui vient… semaine…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90