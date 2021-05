Lors d’un metting à Gaza, Fathi Hamed, membre de la branche « politique » du Hamas, a lancé un véritable appel au meurtre des Juifs, digne de Daech. S’adressant aux Arabes de Jérusalem il leur a dit : « Nous vous demandons de décapiter des Juifs avec vos couteaux. (faisant le geste:) Chaque main coupera une artère de chaque côté. Un couteau coûte cinq shekels. Achetez-en un, aiguisez-le bien et coupez au bon endroit. Cela ne coûte que cinq shekels et avec ces cinq shekels vous humilierez un pays entier. Vous découvrirez que ceux qui haïssent le plus les croyants sont les Juifs et les polythéistes. Les Juifs ont introduit la corruption et se comportent en arrogants et il est temps de leur régler leur compte et il est temps que vous les exterminiez de vos propres mains ! »

Vidéo (Memri)

בכיר חמאס במסר לפלסטינים תושבי ירושלים: קנו סכינים בחמישה שקלים ועירפו את ראשם של היהודים pic.twitter.com/7vgDPGokTD — ממרי (@memri_il) May 10, 2021

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90