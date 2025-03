Un message vidéo de l’ex-otage Omer Shem Tov a été diffusé sur la place des otages samedi soir, lors de la manifestation pour réclamer le retour des 59 captifs encore à Gaza. Le jeune homme de 23 ans a raconté sa terrible expérience, affirmant que la libération des personnes enlevées le 7 octobre était une priorité humanitaire qui devait être placée au-dessus de toutes les autres considérations par le gouvernement.

« Beaucoup d’otages sont détenus seuls J’ai été seul pendant 450 jours, c’est un sentiment terrible. On a des pensées terribles, chaque jour est comme une éternité, » a confié Omer Shem Tov. « C’est tellement difficile pour moi de penser à ce qu’ils traversent en ce moment, car je sais exactement ce qu’ils vivent. Quand on est là-bas, on a le sentiment que nos âmes sont en train d’être tuées, assassinées. Il faut que cela cesse pour eux. Il faut que cela cesse au plus vite. »

Dans son témoignage, l’ancien otage a décrit les conditions de détention extrêmes : « Vous en arrivez au point où vous ne mangez qu’une miette par jour. C’est très, très difficile. »

Le jeune homme a également évoqué l’impact des opérations militaires sur les otages : « Quand j’étais sous terre, il y avait de terribles explosions, comme des tremblements de terre. J’entendais les chars passer au-dessus de moi. J’entendais les soldats, et lorsqu’ils se rapprochaient, les terroristes avaient leurs armes pointées sur moi, prêts à tirer au cas où Tsahal arriverait. Dans ces moments-là, je ne faisais que prier. »

Tout en reconnaissant le travail « remarquable » de l’armée et qualifiant chaque soldat de « héros d’Israël », il a souligné que « la pression militaire rend la tâche très difficile » pour les otages.

Son message au gouvernement israélien est sans équivoque : « Il est temps que le gouvernement israélien prenne les choses en main et décide de rapatrier tout le monde. Et pas au compte-gouttes, ni dans le cadre d’accords de 50 jours – non. Il est temps de ramener tout le monde en une fois. »

Omer Shem Tov a conclu sur une note d’espoir : « Je vous aime tellement, je suis revenu grâce à vous, mais la mission n’est pas encore terminée. Je ferai tout pour que tous les kidnappés rentrent chez eux le plus vite possible. Luttons ensemble pour cela, le peuple d’Israël est vivant, nous sommes unis et forts ! »