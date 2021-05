Un sondage a été réalisé par l’institut Harris pour la chaîne français LCI suite à la tribune publiée récemment dans « Valeurs actuelles » par des dizaines de généraux à la retraite. Ces derniers dénonçaient notamment un « délitement » qui frappe la France au nom de l’antiracisme et à cause de la place de plus en plus importante que prend l’islam en France. Ils avertissaient aussi de l’éventualité d’une guerre civile si les autorités ne prennent pas les choses en main de manière forte.

Cette tribune avait évidemment été condamnée par la grande majorité de la classe politique, les grands médias ainsi que les chefs actuels de l’armée. Mais qu’en est-il de la population ? 58% des personnes interrogées se sont dit d’accord avec les officiers contre 42% qui désapprouvent leur initiative. Ils ont également 84% à estimer que la violence augmente dans l’hexagone et 73% qui estiment que le pays se délite effectivement. A droite, 93% des sympathisants du parti Les Républicains et 94% des sympathisants du Rassemblement National pensent que les lois de la République ne s’appliquent pas dans certaines villes.

L’appel, premier du genre, avait été signé par une vingtaine de généraux à la retraite, une centaine de hauts gradés et plus d’un millier d’autres militaires. Dans cette liste, dix-huit militaires d’active qui risquent désormais des sanctions disciplinaires. Mais deux tiers des personnes interrogés estiment qu’il ne devrait y avoir aucune sanction envers eux.

Photo Wikipedia