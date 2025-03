Benjamin Netanyahou a eu une conversation téléphonique dimanche soir avec Eli Sharabi, récemment libéré par le Hamas. L’homme de 52 ans a eu un retour particulièrement difficile. Ce n’est en effet qu’à sa libération qu’il a appris que son épouse et ses deux filles avaient été assassinées le 7 octobre par le Hamas, tandis que son frère Yossi, enlevé en même temps que lui, a été tué en captivité.

« Je vous félicite pour votre retour à la maison. Je sais que vous traversez des moments très difficiles, » a déclaré Netanyahou. « Ma femme et moi vous envoyons tout le réconfort possible. Vous avez subi une terrible perte : celle de Liane, Noya, Yahel et votre frère Yossi. » Le Premier ministre a ajouté

: « Je comprends l’ampleur de la perte, c’est une chose terrible », a ajouté Netanyahou, faisant référence au décès de son propre frère lors de l’opération Entebbe en 1976. « Je veux aussi que vous sachiez que je suis désolé qu’il nous ait fallu autant de temps pour vous ramener Nous avons lutté dur pour vous faire sortir, et votre frère et toute votre famille se sont également battus. »

Durant cet échange, le Premier ministre s’est dit particulièrement ému par le témoignage de l’ex-otage à la télévision israélienne la semaine dernière, et l’a encouragé à témoigner auprès du président américain Donald Trump qu’il doit rencontrer mardi. « J’apprécie beaucoup la façon courageuse avec laquelle vous racontez ce que vous avez vécu, et il est également très important que vous le disiez au président Trump, » a souligné Netanyahou.

En réponse, Eli Sharabi a évoqué son soulagement d’être rentré chez lui et d’avoir retrouvé sa famille, tout en insistant sur l’urgence de libérer les autres otages. « Les autres personnes kidnappées, et certainement les vivantes, doivent rentrer d’urgence chez elles, auprès de leurs familles. Et bien sûr, les autres personnes kidnappées décédées, y compris mon frère Yossi, doivent être rapatriées pour être enterrées en Israël, afin qu’il y ait une tombe sur laquelle leurs familles puissent pleurer, » a-t-il déclaré.