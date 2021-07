La famille du soldat Moché Tamam hy »d, enlevé, torturé et assassiné en 1984 par un commando de terroristes a adressé une demande urgente à la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked, lui demandant de déchoir le terroriste Rushdie Abu Mukh de sa citoyenneté israélienne. Le terroriste a été libéré au mois d’avril où il avait été accueilli en héros dans son village et par des personnalités politiques arabes israéliennes.

Les proches du soldat rappellent notamment à la ministre que toute la famille a soutenu activement Naftali Benett et Ayelet Shaked durant les dernières campagnes électorales les considérant comme particulièrement soucieuse de la situation des familles endeuillées par le terrorisme. N’ayant pas reçu de réponse de la ministre, la famille Tamam lance maintenant un appel à la population pour lui venir en aide et faire pression.

Shay Tamam, l’une des nièces du soldat, raconte que sa grand-mère a eu un choc mardi en se rendant au cimetière pour le jour anniversaire de l’assassinat de son fils, en apprenant qu’un parti actuellement dans la coalition considérait le terroriste comme un héros national. Il reçoit des visites de soutien régulières, de jeunes auxquels ils est montré en exemple mais aussi de personnalités du parti islamique Ra’am actuellement membre de la coalition de Benett et Shaked. Non seulement cela, l’assassin de Moshé Tamam hy »d s’est rendu récemment à Kfar Qassem en compagnie de l’ancien député Ra’am Ibrahim Tsartsur au domicile du terroriste arabe israélien Islam Issa, qui en 2011 avait foncé avec son camion sur un groupe de personnes, tuant Aviv Morag hy »d et blessant des dizaines d’autres.

Photo famille