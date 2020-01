Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé un appel à Itamar Ben-Gvir (Otsma Yehoudit) afin qu’il se retire de la course pour ne pas gaspiller des voix de droite. La ministre Miri Reguev l’avait déjà fait mercredi soir tard. Binyamin Netanyahou a demandé à Itamar Ben-Gvir de « prendre exemple sur Stav Shafir » qui a préféré se retirer afin de ne pas faire perdre de voix à la gauche. Netanyahou a également attaqué Naftali Benett qui par son refus d’accepter Otsma Yehoudit dans Yamina « met le pouvoir de la droite en danger ».

Le parti Otsma Yehoudit a répondu: « Si le Premier ministre s’était lui retiré il y aurait aujourd’hui un gouvernement, alors qu’il ne donne pas de leçons à Itamar Ben-Gvir sur ce que lui-même refuse de faire, et avec raison. Monsieur le Premier ministre: n’essayez pas de nous attaquer. La dernière fois, vous l’avez fait et avez empêché la formation d’un gouvernement de de droite. Vous savez très bien que seul Otsma Yehoudit est le seuil parti de droite qui ne ralliera pas un gouvernement Gantz comme le feront Benett et Smotritch(…) »

Photo Miriam Alster / Flash 90