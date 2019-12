Après la nette victoire de Binyamin Netanyahou sur Guidon Saar – résultats définitifs: 72,5%-27.5%, le président du Ihoud HaLeoumi Betzalel Smotritch a adressé un message au Premier ministre pour le féliciter. Mais il en a surtout profité pour lancer un appel au rav Raphy Peretz, président de Habayit Hayehoudi. Sur son compte Twitter, le ministre des Transports écrit: « Félicitations au Premier ministre pour sa victoire pour la présidence du Likoud, et félicitations au Likoud et à Guidon Saar pour cette manifestation magistrale de démocratie, qui a réussi à réveiller le terrain, insufflé un esprit et accordé un mandat clair pour le leadership du parti. Le sionisme religieux, s’il entend continuer à vivre et mériter la confiance de ses électeurs devrait également être à l’écoute de sentiments de la base en organisant des primaires démocratiques ».

Depuis l’accord d’alliance conclue sans le concerter entre Habayit Hayehoudi et Otsma Yehoudit, Betzalalel Smotritch est dans l’expectative et n’a pas encore décidé dans quelle configuration il va se présenter aux prochaines élections.

Le rav Raphy Peretz s’est rendu chez le rav Haïm Druckman pour parler de la situation du sionisme religieux et ils ont convenu d’agir ensemble pour convaincre Betzalel Smotritch de rejoindre le bloc créé entre Habayit Hayehoudi et Otsma Yehoudit.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90