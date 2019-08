Cette année, le jeûne de Tish’a Be’Av tombe le même jour que la fête musulmane de l’Aïd El-Ad’ha. Or, la police a pour tradition d’interdire aux Juifs l’accès du mont du Temple lors des fêtes musulmanes (et vice-versa). En ce domaine, c’est en premier et dernier ressort le Premier ministre qui prend les décisions en raison du « caractère sensible du lieu », en traduction exacte: de crainte de violences musulmanes ou de protestations jordaniennes.

Les militants de l’association pour le Mont du Temple ont adressé une lettre au Premier ministre lui demandant exceptionnellement de permettre l’accès des Juifs au mont du Temple au jour où le peuple juif se remémore la destruction du Temple de Jérusalem: « Après presque 2000 ans nous sommes revenus dans notre patrie et le 9 Av s’est transformé d’un jour de deuil en une occasion de monter sur l’Esplanade du Temple et voir de nos propres yeux où se trouvait le Temple qui unissait tout le peuple, hommes, femmes, enfants et vieillards. Un lieu où nous espérons qu’un jour les fils de toutes les religions pourront prier ensemble en signe de fraternité et de paix. Mais malheureusement, même après notre retour d’exil, on élève des obstacles aux Juifs qui veulent se rendre sur le mont du Temple pour voir le lieu où se dressait le Temple. Plus que cela encore, on interdit aux Juifs d’y prier, de chanter et même d’y introduite tout ‘signe extérieur de judéité’.

L’association appelle le Premier ministre a déclarer publiquement que l’accès du mont du Temple sera autorisé aux Juifs le jour du jeûne de Tish’a Be’Av et qu’une totale protection leur sera assurée.

Le mouvement des Etudiants pour le mont du Temple a également publié un communiqué: « Ce serait une énorme honte s’il était décidé d’interdire le mont du Temple aux Juifs précisément au jour de Tish’a Be’Av, jour où nous pleurons la destruction du Temple et où il serait normal que de très nombreux Juifs s’y rendent. Le retour du peuple juif à Sion nous donne l’occasion de transformer ce jour de deuil en occasion de nous relier à l’histoire juive, mais malheureusement, l’Etat d’Israël s’entête à rater ces occasions. Quelle justification peut-on apporter aux fait de fermer le mont du Temple aux Juifs? Il n’y a aucune explication rationnelle… ».

Photo Sebi Berens / Flash 90