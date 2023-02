Les organisateurs de la protestation contre le gouvernement et la réforme du système judiciaire ont appelé à une grève générale ce lundi, jour où les premières mesures de la réforme vont être soumises au vote de la Knesset.

Moshé Yaalon, ancien Chef d’Etat-major et ancien ministre de la Défense, a déclaré lors d’une conférence de presse: »Le gouvernement n’est pas légal. Un drapeau noir flotte au-dessus. Nous devons stopper la dictature ».

En plus de l’appel à la grève, les organisateurs appellent les citoyens israéliens à se rendre à Jérusalem pour manifester devant la Knesset.

Sur Ynet, Yaalon a déclaré ce matin: »Le renversement de régime va nous conduire à une dictature. Nous appelons les citoyens israéliens qui se rendent compte de l’ampleur de la catastrophe à ne pas travailler ce lundi et à monter à Jérusalem. Nous organiserons des navettes, des autobus. Nous sommes arrivés à une situation absurde. Le Premier ministre asservit l’Etat au service de ses propres intérêts ».

Le ministre de la Culture Micky Zohar, interviewé ce matin (mercredi) sur Reseht Bet a regretté cet appel à la grève générale qui, insiste-t-il, pénalise les populations les plus faibles.

Le journaliste Amit Segal a publié une vidéo dans laquelle il dénonce le comportement de certains journalistes et hommes d’affaires au regard de la fuite des capitaux d’Israël. »Il y a une grande différence entre dire: j’ai peur que l’Etat ne soit plus démocratique en conséquence de la réforme du système judiciaire et que les gens retirent leurs capitaux et crier cette crainte pendant les manifestations et ensuite se précipiter pour sortir son propre argent pour aller tout de suite publier dans les médias que la fuite des capitaux a commencé. Ce que certains hommes d’affaires et journalistes ont fait ces dernières semaines, ce n’est pas mettre en garde contre une éventualité mais une tentative de destruction de l’économie israélienne d’une manière qui impactera les pauvres, les populations les plus faibles. Ce n’est pas patriotique. C’est comme une personne qui crie: un tsunami arrive et comme rien ne se passe il prend un seau d’eau, le verse sur sa tête et dit: vous voyez, je vous l’avais bien dit ».