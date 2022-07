Aujourd’hui (dimanche) s’ouvre la deuxième session de la loterie du ministère du Logement, »Appartement en promo ». Les inscriptions seront fermées le 17 juillet à minuit.

Plus de 5500 unités de logement participent à cette loterie permettant aux gagnants d’acheter un appartement à moindre coût.

Lors de la première session, cette année, quelques 120000 Israéliens s’étaient inscrits pour 10028 logements mis en jeu. Cette fois aussi des dizaines de milliers de ménages israéliens devraient tenter leur chance mais pour seulement 5500 logements. Le ministère du Logement promet d’autres sessions afin d’arriver à 30000 unités mises en jeu d’ici la fin 2022.

Pour la loterie dont les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui, les logements sont situés notamment à: Eilat, Ashdod, Beth Shemesh, Haïfa, Jérusalem, Nazareth, Tsfat, Ramat Gan, Rosh Haayin, Sdérot.

Le programme est destiné aux couples mariés , aux célibataires, aux divorcés âgés de plus de 35 ans, qui ne sont pas propriétaires ou ne l’ont pas été dans les trois dernières années.

Les gagnants bénéficieront d’une remise de 20% sur le prix de l’appartement sans dépasser les 500000 shekels (contre 300000 shekels lors de la session précédente).

Afin de pouvoir participer au tirage au sort, il faut obtenir au préalable une autorisation de participation qui peut être demandée jusqu’au 7 juillet.

Pour s’inscrire à la loterie : https://www.dira.moch.gov.il/ . L’inscription coûte 240 shekels et le processus peut prendre jusqu’à 10 jours avant d’être enregistré.

Chaque personne peut s’inscrire à plusieurs tirages au sort, limités à trois villes.

Notons, que les gagnants devront, comme pour l’acquisition de tout appartement, fournir un apport de départ, et devront effectuer les démarches habituelles auprès des banques.

Le but affiché de cette opération est de permettre aux jeunes couples de devenir propriétaires grâce à une subvention de l’Etat à l’achat.

Lors de la précédente loterie, la demande avait été la plus forte dans les villes de Beer Yaakov, Rishon Letsion et Or Yehouda. 110000 ménages n’avaient pas pu obtenir d’appartements.