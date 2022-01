Les différences de traitement entre le centre du pays et les zones de périphérie s’observent aussi dans la gestion du Corona. Le journal Israël Hayom a révélé que dans le nord du pays il n’y a que trois appareils d’assistance respiratoire ECMO et dix dans le sud, contre 55 dans le centre du pays (région de Tel-Aviv), 13 à Jérusalem et 12 à Haïfa. Le ministère de la Santé a fourni ces données à la commission des Finances à la demande du député Ofir Katz (Likoud), habitant d’Afoula, qui a alerté les autorités sur cette différence criante. Elle est encore plus impressionnante en observant les chiffres suivants : un appareil ECMO pour 55.000 habitants à Tel-Aviv, un appareil pour 89.000 habitants à Jérusalem, un appareil pour 87.000 habitants à Haïfa mais un appareil pour 133.000 habitants dans le nord du pays et…un appareil pour 489.000 habitants dans le nord du pays.

Le Prof. Hezi Lévy, directeur de l’hôpital Barzilaï d’Ashkelon, indique que le manque d’appareils ECMO porte atteinte aux capacités des hôpitaux de traiter les cas graves car il s’agit du moyen ultime d’assistance respiratoire quand les autres appareils ne sont plus efficaces.

