Hatham Abd El Khader, haut responsable du Fatah, a indiqué que la visite jeudi en prison de Hussein a-Sheikh à Marwan Barghouti s’est soldée par un échec et que ce dernier s’est dit déterminé à maintenir sa candidature face à Abou Mazen pour les prochaines élections « présidentielles ». Au Fatah la crainte augmente de jour en jour quant à une division du mouvement d’ici les élections entre les partisans d’Abou Mazen, de Marwan Barghouti, de Muhamad Dahlan et d’autres candidats, ce qui ferait le jeu du Hamas qui tente depuis longtemps de prendre le contrôle de l’AP. Si les choses perdurent et se précisent, Abou Mazen pourrait bien opter pour la solution qu’il a déjà mis en pratique depuis seize ans : annuler les élections…

Photo Amir Lévy / Flash 90