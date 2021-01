Le chef de l’Autorité Palestinienne a signé vendredi un décret annonçant des élections générales pour la population arabe de Judée-Samarie et de la bande de Gaza. Ces élections se dérouleront en trois étapes : le « parlement », (22 mai), la présidence de l’AP (31 juillet) et le « conseil national de l’OLP » (31.8).

Il s’agira des premières élections dans la sphère « palestinienne » depuis 2005 (présidentielle) et 2006 (législatives) et il n’est pas encore certain qu’elles auront lieu. Abou Mazen avait déjà annoncé des élections en 2018 avant de les annuler de crainte de voir le Hamas les remporter une nouvelle fois.

Mahmoud Abbas a appelé à une « campagne électorale démocratique » mais il est plus que probable que cette campagne soit très violente compte tenu du manque cruel de culture démocratique dans ces diverses organisations terroristes. Malgré les tentatives de « réconciliation » entre les diverses factions, notamment pour contrer les accords de paix signés entre Israël et des pays arabes, le Hamas ne cache pas sa volonté de supplanter le Fatah en Judée-Samarie.

