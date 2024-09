Les chiffres des bombardements sur le nord du pays pour le mois d’août montre une augmentation importante des attaques du Hezbollah contre Israël.

En effet, d’après des données publiées par Doron Kadosh, le correspondant militaire de Galei Tsahal: 1307 tirs ont été effectués depuis le Liban sur Israël au mois d’août, soit plus de 40 par jour. Une augmentation de 20% par rapport à juillet.

Récapitulatif du nombre de tirs sur Israël par le Hezbollah en 2024:

Janvier: 334

Février: 534

Mars: 746

Avril: 744

Mai: 1000

Juin: 855

Juillet: 1091

Août: 1307

Tsahal explique que cette intensification des attaques du Hezbollah est liée à une action plus offensive d’Israël qui a éliminé plusieurs chefs terroristes. Néanmoins, on constate que certains jours plus de 100 roquettes s’abattent sur le nord du pays sans qu’aucune élimination de terroriste n’ait eu lieu.

D’autres chiffres publiés aujourd’hui montrent que la guerre larvée dans le nord a de larges conséquences. Parmi les habitants qui n’ont pas été évacués, ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à des soins psychologiques.

On compte plus de 8000 personnes qui ont demandé des soins psychologiques en raison d’angoisses et de traumatismes.