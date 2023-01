Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, est arrivé aujourd’hui en Israël. Il a décollé du Caire où il a rappelé l’attachement des Etats-Unis à la solution à deux Etats.

Il a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport par son homologue israélien, Eli Cohen. Ce dernier a souligné l’importance d’élargir les Accords d’Avraham. Le secrétaire d’Etat américain a abondé dans ce sens.

Il a rencontré le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, pour la première fois depuis la formation du nouveau gouvernement.

Netanyahou a pris la parole en premier et a tenu des propos qui se voulaient rassurant envers les Etats-Unis par rapport aux débats sur la réforme du système judiciaire en Israël: »Notre alliance est l’une des plus fortes de l’histoire contemporaine. Deux démocraties solides qui resteront deux démocraties solides. Je vous le promets ».

Lors de sa prise de parole Blinken a rappelé les liens qui unissent les Etats-Unis et Israël et a également fait allusion à la réforme du système judiciaire: »Les relations entre nos pays sont ancrées dans des intérêts et des valeurs communes. Cela comprend notre soutien aux principes et aux institutions démocratiques, la préservation des droits de l’homme, un système juridique égal pour tous, les droits des minorités, l’Etat de droit, une presse libre et la préservation d’une société civile forte en Israël. L’engagement des citoyens de nos deux pays à faire entendre leur voix et à protéger leurs droits est l’une des forces uniques de nos démocraties. Une autre de ces forces est l’obtention d’un consensus sur des propositions nouvelles qui reste le meilleur moyen pour garantir qu’elles soient adoptées et qu’elles tiennent ».

Antony Blinken a tenu à affirmer le soutien des Etats-Unis pour garantir la sécurité d’Israël et a condamné les attentats de ces derniers jours. Il a également appelé à tout faire pour que les tensions retombent.

Il a, par ailleurs, répété que les Etats-Unis étaient déterminés à empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire et a dénoncé les activités déstabilisatrices de l’Iran dans la région, ainsi que la coopération militaire entre la Russie et l’Iran.

Sur fond d’attaque par drone sur le sol iranien, attribuée au Mossad, Netanyahou a promis qu’Israël ferait tout pour empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires – et les moyens qui lui permettraient de lancer une telle arme. Cette déclaration confirme les suppositions suivant lesquelles l’attaque d’Ispahan aurait pu viser une tentative iranienne de développer des missiles hypersoniques avancés, qui sont très difficiles à intercepter. « Nous sommes d’accord sur le fait que ce régime ne possèdera pas d’armes nucléaires. Nous avons eu des discussions positives sur l’élaboration d’une politique sur la question », a ajouté Netanyahou.

Blinken est aussi attendu à Ramallah demain. Le site Israël Hayom révèle la liste des revendications que communiquera Abou Mazen à Blinken comme condition à une baisse des tensions sur le terrain:

1. Mettre un terme aux »mesures unilatérales israéliennes »

2. Stopper les plans de construction israélienne en Judée-Samarie

3. Stopper l’entrée des forces de Tsahal dans les villes palestiniennes

4. Prendre des mesures contre les actes de violence des habitants des implantations juives contre les Palestiniens en Judée-Samarie

5. Annuler les décisions prises par le cabinet de sécurité israélien dont la retenue du versement des recettes fiscales qui sont utilisées pour verser les salaires aux terroristes et à leurs familles.

Abbas compte dire à Blinken qu’Israël est responsable de l’escalade de la violence et lui demander de prendre des mesures immédiates. Les Palestiniens veulent voir des actes et ne se contentent plus des paroles américaines de soutien à une solution à deux Etats

Ce matin, ont été publiés les chiffres concernant le pourcentage de visas refusés aux Israéliens. Il s’élève à moins de 3%, ce qui correspond au seuil pour obtenir une dispense de visas de la part des autorités américaines. L’étape cruciale vers la fin du visa pour les Israéliens qui souhaitent entrer aux Etats-Unis a donc été franchie. Il reste maintenant à voter certaines lois à la Knesset pour mettre en conformité la base de données des voyageurs avec les normes américaines.