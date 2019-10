Louise Ellman, membre du Parti travailliste britannique depuis 55 ans et députée depuis 22 ans a annoncé son départ du parti à cause de l’antisémitisme qui ronge le Labour depuis l’élection de Jeremy Corbyn. Sur son compte Twitter elle a écrit: « J’ai pris cette décision très difficile de quitter mon parti après 55 ans. Je ne peux décemment plus recommander de voter pour ce parti lorsque je sais que c’est Jeremy Corbyn qui pourrait être Premier ministre. Sous Corbyn, l’antisémitisme est devenu le mainstream au sein du Parti travailliste et des membres juifs ont été harcelés, insultés et poussés vers la sortie(…)Le Parti travailliste n’est plus un lieu sûr pour les Juifs et c’est Jeremy Corbyn qui en porte l’entière responsabilité. Nous ne pouvons pas lui permettre de diriger le pays comme il le fait pour le parti (…) Je continuerai à servir les habitants de Liverpool et Riverside comme je le fais depuis 1997 ».

Louise Ellman est l’une des politiciennes britanniques les plus anciennes. Durant sa jeunesse elle militait dans le mouvement de jeunesse sioniste socialiste Dror Habonim et avait même effectué un séjour d’une an en Israël où elle avait fait connaissance de celui qui allait devenir son mari. Elle est actuellement présidente du groupe d’amitié avec Israël au sein du Parti travailliste britannique. Mais depuis l’élection de Jeremy Corbyn à la tête du parti, son influence a baissé en tant que juive et pro-israélienne, avec même des tentatives de l’écarter du parti. Elle a pris aujourd’hui elle-même la décision de quitter le Labour.

Photo Twitter