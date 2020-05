La pandémie du Coronavirus a donné lieu à une nettre recrudesence de l’antisémitisme et des théories conspirationnistes, tant à l’extrême droite que dans les milieux islamiques. Une équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford a réalisé une étude d’opinion auprès d’un échantillon de 2500 personnes, représentatif de la population britannique pour voir à quel point ces théories, principalement diffusées sur les réseaux sociaux, arrivent à imprégner les consciences.

Le résultat de l’étude a été publié vendredi dernier dans « The Oxford Coronavirus Explanations, Attitudes, and Narratives Survey » (OCEANS) et donne le résultat suivant pour la question: « Les Juifs ont-ils créé le virus pour faire écrouler les économies et en retirer des gains financiers? »:

Un petit peu d’accord: 5,3%

Assez d’accord: 6,8%

Très d’accord: 4,6%

Complètement d’accord: 2,4%

Pas du tout d’accord: 80,8%

Au total, 20% de l’opinion britannique, soit un cinquième des personnes interrogées (500 personnes sur 2500) est prête à croire à une conspiration juive dans l’apparition et la propagation de la pandémie, et ceci dans un pays occodental!

Photo Illustration