Dans la nuit de jeudi à vendredi, Yossi Grossman, un automobiliste israélien qui venait refaire le plein à la station-service de Shaar Hagaï, sur la route Jérusalem-Tel Aviv a été témoin d’une scène digne d’autres temps. Un groupe de six ou sept Arabes était en train d’importuner, insulter, gifler et frapper un jeune juif orthodoxe en se moquant de lui. Ce dernier pleurait et les implorait d’arrêter. L’un des agresseurs a même saisi le jeune juif à la gorge pour lui faire croire qu’il allait l’étrangler. L’automobiliste, qui est intervenu pour prendre la défense du jeune homme raconte que les autres employés – tous Arabes – qui observaient la scène riaient avec délectation.

« Cela m’a tout de suite rappelé ces images de la Shoah où des nazis entouraient de pauvres juifs, les humiliaient et se moquaient d’eux », explique Yossi Grossman, très choqué par la scène à laquelle il a assisté.

La police est arrivée un peu plus tard, a recueilli des témoignages et a demandé à visionner les séquences prises par les caméras de vidéo-surveillance. Ils se sont dit « effarés » par ce qu’ils ont vu.

Ce n’est de loin pas la première fois que des Arabes s’attaquent ainsi en groupe à des Juifs, notamment orthodoxes, et diffusent ensuite leur méfait sur les réseaux sociaux.

