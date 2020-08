L’ordre des médecins de l’Etat de l’Ohio a définitivement retiré sa licence d’exercer à Lara Kollab, femme médecin musulmane de Cleveland (Ohio). Cette signataire du serment d’Hippocrate avait annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle prescrit délibérément à ses patients juifs des médicaments qui ne correspondent pas à ce dont ils souffrent. Lara Kollab sera également interdite de participer à un quelconque programme médical dans cet Etat. Elle avait déjà été obligée de quitter une clinique dans laquelle elle exerçait après que la direction ait appris qu’elle publiait depuis des années des posts antisémites sur les réseaux sociaux.

Plus hypocrite qu’Hippocrate, Lara Kollab avait effacé ses posts en 2013 après qu’elle eut été acceptée au Touro College of Osteopathic Medecine, une université privée juive de New York.

Photo Tweeter