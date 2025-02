Le ministre israélien de la Santé, Uriel Bosso, s’est entretenu avec son homologue de Nouvelle-Galles du Sud, Ryan Park, suite à une affaire d’antisémitisme qui a secoué le système de santé australien.

L’incident, qui a éclaté après la publication d’une vidéo réalisée par le blogueur israélien Max Veifer, a révélé des propos choquants tenus par deux membres du personnel soignant de l’hôpital de Newtown, dans la banlieue de Sydney. Les infirmiers Ahmad Nadir et Sarah Abu Labdé y exprimaient ouvertement des intentions malveillantes envers les patients juifs et israéliens, allant jusqu’à se vanter d’actes potentiellement criminels.

La réaction des autorités australiennes a été immédiate et ferme. « Ces propos sont repoussants et dégoûtants », a déclaré le ministre Park, annonçant la suspension des deux employés et leur bannissement définitif du système de santé public. Une enquête approfondie a été lancée en collaboration avec l’unité spéciale de la police dédiée à la lutte contre l’antisémitisme.

Lors de leur entretien, le ministre Bosso a salué cette réaction rapide, soulignant qu’elle devrait « servir de précédent pour chaque institution médicale et chaque pays engagé dans les valeurs de protection et de sécurité des patients ». Il a notamment insisté sur l’importance d’une « tolérance zéro » face aux expressions de haine et d’antisémitisme.

Cette affaire intervient dans un contexte de préoccupation croissante de la communauté juive australienne face à l’explosion des actes antisémites dans le pays depuis les événements du 7 octobre. Bien qu’aucun cas de discrimination dans les soins n’ait été officiellement signalé, les autorités ont promis une vigilance accrue et un renforcement des mesures de protection.

Le ministre Park a tenu à rassurer la communauté juive, garantissant qu’elle « recevra toujours les meilleurs » et réaffirmant qu’il n’y a « aucune place pour ce genre d’idées dans notre système de santé ».