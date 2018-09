Antisémitisme: le “J’accuse” du rav Johnatan Sachs, ancien Grand rabbin de Grande-Bretagne

Avec la levée des tabous sur l’antisémitisme au sein du Parti travailliste britannique, l’ancien Grand rabbin de Grande-Bretagne, rav Jonathan Sachs, voix très écoutée outre-Manche, a décidé de lancer un appel au réveil depuis le parlement britannique. Dans son intervention, prononcée avec une gravité particulière, il a livré sa crainte face au développement de la haine et d’un discours incitateur dans le pays. Le rav Sachs, qui s’est déjà exprimé à plusieurs reprises contre le leader travailliste Jeremy Corbyn, ne l’a pas nommément cité dans son intervention, même si tout le monde a compris qu’il était le principal visé.

En voici des extraits:

“Le plus grand danger auquel risque de faire face une civilisation est celui de tomber dans l’amnésie collective. Nous oublions comment les petites choses au départ peuvent mener à des résultats catastrophiques (…) L’une des constantes historiques est que la plupart des antisémites ne se considèrent pas comme tels. ‘Nous ne haïssons pas les Juifs mais uniquement leur religion’ disaient-ils au Moyen-âge. ‘Nous ne haïssons pas les Juifs mais uniquement leur race’ disaient-ils au 19e siècle. ‘Nous ne haïssons pas les Juifs, mais seulement leur Etat national’ disent-ils aujourd’hui” (…) L’antisémitisme, comme toute autre forme de haine, devient extrêmement dangereux lorsque trois éléments sont réunis: quand le discours en vogue dans les franges extrêmes devient le lot du mainstream et du leadership politique, ensuite lorsque les dirigeants d’un parti se rendent compte que leur popularité dans la population n’est pas entamée par ce discours et enfin, lorsque ceux qui protestent contre ce phénomène commencent à être montrés du doigt et vilipendés. Ces trois éléments sont aujourd’hui réunis en Grande-Bretagne (…) Jamais je n’aurais pensé assister à cela de mon vivant, et c’est pour cela que j’ai décidé de ne plus me taire, car il ne s’agit pas uniquement d’un danger pour les Juifs, mais pour l’humanité qui est en nous”.

Les sondages montrent hélas que le rav Sachs a raison. Malgré les multiples manifestations de haine anti-israélienne et antisémites de Jeremy Corbyn, le Parti travailliste continue à grimper dans les sondages et pourrait bien dépasser le Parti conservateur lors de prochaines élections. Et tout commes aux Etats-Unis pour le Parti démocrate, une majorité de l’électorat juif britannique soutient encore aveuglément le Parti travailliste qui est considéré à tort comme le porte-drapeau du progrès, de la justice et de l’antiracisme.

