L’anti-Defamation League (ADL) lance un cri d’alarme face à la remontée en flèche des théories antisémites conspirationnistes suite à la propagation du virus du Corona. Avec les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, il suffit de quelques personnes assises devant leurs claviers pour inonder la toile de théories et accusations les plus ahurissantes concernant le rôle supposé des Juifs ou du Sionisme dans ce fléau mondial.

Les diffuseurs de ce genre de théories accusent par exemple les Juifs d’avoir créé ce virus pour prendre le contrôle du monde ou pour en retirer des bénéfices financiers! L’origine de ces théories se trouve aussi bien dans les milieux d’extrême droite que dans des pays musulmans comme la Turquie, l’Irak ou l’Iran, sans parler des organisations terroristes ‘palestiniennes’ ou du BDS.

Les antisionistes ne sont pas en reste en ce domaine. Le Prof. Assad Abu Khalil, maître de conférences en Sciences politiques dans une université californienne a cru savoir « qu’Israël traite de manière différente ses citoyens juifs et non-juifs et va emprisonner massivement ses citoyens non-juifs ». En Grande-Bretagne, Rushan Saliah, le rédacteur en chef du site musulman d’informations 5Pillars a écrit sur Twitter: « Je préfère prendre le risque d’être contaminé par le virus plutôt que d’utiliser un vaccin produit en Israël ». Qu’Allah l’exauce.

Carole Nuriel, présidente de la section israélienne de l’ADL a souligné avec inquiétude que si la propagation du virus s’accompagne d’une hausse vertigineuse des théories antisémites conspirationnistes celles-ci ont un impact multiplié par le fait que les gens confinés à leur domicile passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux. Elle précise que la sphère « palestinienne » n’est de loin pas exempte de ce genre de théories. Elle cite une caricature montrant une jeune fille « palestinienne » faisant face à la fois à un soldat pointant son arme sur elle et au virus du Corona, avec la légende. « Le virus du Corona et Tsahal ont joint leur efforts contre le peuple palestinien ».

D’autres sites ou internautes se réjouissent du nombre croissant de personnes atteintes en Israël ou proposent même de propager le virus en Israël ou dans des communautés juives à travers le monde en y introduisant de force des personnes atteintes du virus.

Les théories contenues dans le pamphlet très antisémite Protocole des Sages de Sion sont reprises et notamment aujourd’hui la volonté des Juifs de créer des tensions dans les sociétés au moyen de ce virus jusqu’à engendrer des guerres civiles afin de mieux asseoir leur domination. Le test négatif au virus effectué sur Binyamin Netanyahou est expliqué par l’un des diffuseurs de haine par le fait que c’est le Premier ministre israélien lui-même qui aurait créé ce virus!!

Les négationnistes y vont aussi de leur côté, en se demandant comment il y aurait pu avoir 6 millions de Juifs exterminés durant la Shoah alors que les Chinois ont déjà du mal à incinérer leurs morts infiniment moins nombreux.

Carole Nuriel rappelle que l’accusation de propagation de maladies par les Juifs n’est pas récente, citant la sinistre période de la Peste noire au Moyen-Âge en Europe et même les grippes aviaire et porcine, plus récentes qui avaient également donné lieu à de pareilles accusations calomnieuses.

Et l’on pourrait rajouter la propagande ‘palestinienne’ et l’éducation diffusée dans les écoles qui n’hésitent pas à accuser Israël d’empoisonner l’eau ou de diffuser délibérément des maladies dans la population arabe.

L’antisémitisme classique et ses thèmes odieux n’ont pas disparu, ils ont tout simplement changé d’habits et se diffusent à une échelle vertigineuse « grâce » aux réseaux sociaux.

Photo Illustration