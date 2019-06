Le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog a tiré la sonnette d’alarme après plusieurs actes antisémites commis au Canada et en Afrique du Sud en fin de semaine dernière. A Toronto, des inscriptions antisémites ont été découvertes sur les murs d’une école juive. Et dans la ville sud-africaine de Strand, au sud-est du Cap, un cimetière juif a été vandalisé à trois reprises en une semaine. La police locale estime qu’il s’agit probablement d’actes commis par des groupes néonazis.

Face à ces actes qui se multiplient et sa banalisent dans le monde, Itshak Herzog a déclaré: « Les incidents antisémites ne cessent pas un seul instant à travers le monde. Je lance un appel aux gouvernements et aux pouvoirs publics de ne pas prendre cela à la légère et d’être très fermes envers toute manifestation d’antisémitisme. L’Agence juive exprime son soutien aux communautés juives à travers le monde dans leur combat contre cette menace ».