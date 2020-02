La députée irlandaise Réada Cronin, du parti majoritaire Sinn Fein, a démontré que la distinction entre antisionisme et antisémitisme est purement factice et que ce vernis disparaît de plus en plus. Elle a publié un tweet extrêmement virulent dans lequel elle comparait les diplomates israéliens à des singes, accusait Israël de perpétrer un « génocide » à Gaza, affirmait que que les Juifs étaient responsables de la 2e Guerre mondiale, « qu’Hitler n’était qu’un pion des banques juives » et – imitant Jean-Luc Mélenchon – affirmait que c’est le Mossad qui a provoqué la défaite de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne. « Israël a élevé le nazisme à un nouveau sommet », a-t-elle même osé dire!! Elle a ensuite retiré son tweet mais ne sera apparemment pas exclue de son parti.

Maurice Cohen, président du Conseil représentatif juif d’Irlande a réagi mais avec des termes un peu trop lisses: « Il s’agit de propos inappropriés, antisémites et racistes. Il est regrettable que ses commentaires n’aient pas été dénoncés par la leader du Sinn Fein Mary Lou McDonald. Malheureusement, en Irlande, tout le monde a un avis sur tout mais personne n’a de connaissances particulière sur le sujet dont il parle ou qu’il commente.(…)L’ignorance de ce qu’est réellement le nazisme autorise de nombreux Irlandais à utiliser ce terme à tort et à travers. Un petit peu d’éducation sur ce qu’est l’antisémitisme pourrait corriger ce problème. Nous suggérons fortement au Sinn Fein et aux autres partis d’adopter l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) et de bien étudier la définition de l’antisémitisme ».

Le parti Sinn Fein est arrivé en tête des élections du 8 février et formera sans doute le prochain gouvernement. En Israël on craint que ce parti ne renforce encore davantage la politique anti-israélienne menée par l’Irlande au sein de l’Union européenne.

Photo Illustration