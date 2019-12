De nombreuses personnalités, chefs d’Etats, Premiers ministres et ministres seront présent fin janvier en Israël pour marquer le 75ème anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau. A cet occasion, les grands de ce monde feront le point sur la resurgence de l’antisémitisme dans le monde.

D’après une enquête de l’Anti-Defamation-League auprès de 9 000 personnes dans 18 pays d’Europe, un Européen sur quatre est antisémite et estime que « Les Juifs ont un pouvoir économique excessif ». Dans des pays comme la Pologne et la Hongrie, respectivement 48 et 42 pour cent de la population sont antisémites.

En Pologne, trois personnes sur quatre jugent que « Les Juifs parlent trop de la Shoah ». En Hongrie, 25 pour cent des personnes interrogées pensent que « Les Juifs veulent affaiblir la culture nationale dans le pays en soutenant l’immigration ». En Ukraine, 72 pour cent des personnes interrogées sont d’avis que « Les Juifs ont trop de pouvoir au niveau économique ».

