On se souvient tous du discours courageux de l’ancien Premier ministre Manuel Valls après l’attentat de l’Hypercacher. Pour la première fois, une haute personnalité française osait déclarer haut et fort devant l’Assemblée nationale que l’antisionisme et l’antisémitisme étaient les deux faces d’une même pièce.

Avec le net regain d’antisémitisme dû à une partie des Gilets Jaunes et notamment l’odieuse agression d’Alain Finkielkraut par des manifestants, musulmans, des députés de la majorité se sont réunis mardi pour discuter d’une initiative visant à pénaliser l’antisionisme. Mais lors d’une conférence de presse aux côtés de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, le président Emmanuel Macron a estimé qu’une telle loi ne serait pas une bonne solution. Le président français a dit préférer…”faire fonctionner la République, c’est à dire éduquer et former”. Emmanuel Macron a certes reconnu que “ceux qui aujourd’hui dans le discours veulent la disparition d’Israël sont ceux qui veulent s’attaquer aux juifs” mais il estime qu’une condamnation pénale de l’antisionisme “pose problème”.

Ce sont une trentaine de députés LRM qui se réunissent mardi matin pour voir comment faire aboutir leur initiative. Le meneur de ce groupe, Sylvain Maillard, qui dit que ce groupe travaille déjà depuis plusieurs mois sur ce texte. Il a indiqué que les membres de ce groupe appartiennent à toutes les formations de la majorité_ LRM. MoDem, UDU-Agir et Libertés des territoires.

Mais du côté du gouvernement, c’est plutôt la réticence, à l’image du président de la République. La ministre de la Justice Noicole Belloubet dit “qu’il faut faire attention à ce que l’on veut condamner ». Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquet se dit “opposé à une ne sorte de course permanente vers la pénalisation des choses qui nous déplaisent, qui serait contre-productive». Lui-aussi, comme Emmanuel Macron, estime que l’éducation pourra faire changer les choses!!!

Dans l’opposition, la palme revient à Eric Coquerel (France Insoummise) qui établit une comparaison indécente pour expliquer son opposition à une pénalisation de l’antisionisme: ” Nous sommes typiquement dans une instrumentalisation. On doit pouvoir critiquer la politique de M. Netanyahou comme on doit pouvoir critiquer une politique de théocratie islamiste sans passer pour un antimusulman ou sans passer pour un antisémite. »

Photo Flash 90