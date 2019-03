Le Guide du Routard est sans doute l’un des guides touristiques internationaux les plus utilisés en France, notamment par les jeunes. Pourtant, on peut trouver des signes d’antisémitisme jusque dans ce genre de livres. Et parfois, une petite parenthèse suffit pour donner aux candidats une image négative et calomnieuse d’Israël.

Ainsi, au beau milieu d’un guide présentant l’Afrique du Sud, dans la rubrique “Dangers et enquiquinements”, ont peut lire ceci: “Avec le deuxième taux mondial (après Israël) de barbelés au mètre carré, l’Afrique du Sud semble tout avoir d’un pays cauchemardesque qu’il ne faudrait pour rien au monde visiter”!! Autrement dit, Israël serait le premier pays au monde pour la densité de fils de fer barbelés au mètre carré, et il n’est donc pas conseillé de s’y rendre!! On ne doit pas parler du même pays….

Ces deux termes “après Israël” attachés à l’Afrique du Sud sont pleins de signification symbolique car ils tendent à établir un lien entre l’ancien régime d’Apartheid en Afrique du Sud et la situation en Israël telle que les organisations anti-israéliennes style BDS veulent imprimer dans les consciences internationales.

Le site Infoequitable qui a rapporté l’information a contacté les éditions du Guide du Routard pour demander d’où elles tiennent cette statistique pour le moins curieuse concernant l’Etat d’Israël, pour autant que l’on puisse évaluer la densité de clôtures en fil de fer barbelés sur un territoire donné! Le Guide du Routard n’a pas encore daigné répondre.

Le mois dernier, Infoequitable avait déjà contacté un autre guide touristique, Le Petit Futé, qui également sur l’Afrique du Sud avait établi une comparaison offensante avec l’Etat d’Israël. Mais là, la direction du guide avait promis de modifier le texte.

La pieuvre du BDS et ses organisations soeurs instillent ainsi au compte-goutte des éléments hostiles à Israël dans de nombreux domaines afin de diaboliser l’Etat d’Israël et lui nuire dans le plus de domaines possibles.

Photo Illustration