Une université de Birmingham est sous le feu des critiques dans la communauté juive britannique après que l’un de ses professeurs ait publié un rapport antisémite sous le titre « Le combat pour la mise à l’écart des minorités : le christianisme en Terre sainte ». Le co-auteur du rapport, Prof. Francis Davis, du Département de Théologie et des Religions à l’Université de Birmingham affirme notamment que l’Etat d’Israël « discrimine les chrétiens en Israël », qu’ils « sont en grand danger en Israël » et que « qu’Israël favorise une culture éducative qui encourage les enfants à considérer les chrétiens avec mépris sans que la police ou le système judiciaire n’agissent ».

Malgré les critiques et les condamnations, la direction de l’Université a refusé de se désolidariser du contenu de ce « rapport ».

Le porte-parole de l’ambassade d’Israël à Londres, Ohad Zemet, a réagi dans le Jewish Chronicle en disant : « Alors que les chrétiens et d’autres populations minoritaires sont persécutées au Moyen-Orient, Israël est le seul pays de la région dans laquelle la population chrétienne grandit et se développe. Les chrétiens font partie intégrante des citoyens israéliens et ils occupent des postes élevés tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Aucun rapport au monde ne pourra nier ces faits ».

La « discrimination » ou la « persécution » des chrétiens en Israël est l’un des thèmes classiques de la propagande « palestinienne » à destination des pays occidentaux, qui fait mouche dans certains milieux. Un fait est par contre réel : des villes comme Bethleem ou Nazareth, jadis à majorité chrétienne se vident peu à peu de leur population chrétienne sous les coups de boutoir des mouvements islamiques.

Photo Phil Wils / Pixabay