Des milliers de tracts ont été diffusés dans un quartier de Miami-Beach, une zone à forte concentration juive. Ces tracts accusent les Juifs d’être « les grands bénéficiaires de la pandémie du Corona ». Ils présentent une liste de personnes occupant des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques ainsi que des hommes d’affaires, toutes de confession juive, et affirmant qu’elles ont diffusé le virus pour en retirer des avantages financiers. Albert Bourla, Pdg de Pfizer fait partie de cette liste, tout comme Tal Sachs, directeur médical de la compagnie Moderna. « Nous sommes tout simplement le goï de Chabbat qui porte la maladie en faveur des Juifs », dit notamment le tract. La police de Miami a ouvert une enquête.

La communauté juive de Miami a exprimé sa crainte de voir de nouvelles agressions physiques envers des Juifs suite à ces manifestations conspirationnistes sur fond de pandémie. Le maire de Miami-Beach, Dan Gelber a demandé à la police de multiplier les patrouilles dans la ville et particulièrement dans les quartiers à forte concentration juive.

Un récent rapport de l’Organisation Sioniste Mondiale indique que les Etats-Unis sont aujourd’hui le pays où les actes antisémites sont les plus nombreux et les plus violents. A l’époque du mandat de Donald Trump, la remontée de l’antisémitisme fut automatiquement attribuée par les médias et les institutions juives organisées à sa politique et à son attitude. Il semble qu’il s’agit d’un mouvement de fond bien plus ample qui a ses origines dans l’évolution de la société américaine.

Photo libre de droits