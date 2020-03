Le député belge et maire de Courtrai, l’ancien ministre Vincent Van Quickenborne a publié un tweet nettement antisémite après les protestations d’organisations juives ainsi que du ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz qui ont suivi le défilé de carnaval honteux de la ville d’Alost. Dans son tweet le député dénonce « l’influence grandissante des Juifs en Belgique »: « Le lobby juif fait des heures supplémentaires ces jours-ci. Après avoir voulu porter atteinte au défilé d’Alost il agit maintenant à Washington pour prendre le contrôle du pouvoir »! Il a accusé le « lobby juif » américain d’agir contre le candidat démocrate Bernie Sanders car ce dernier « connaît la vérité sur les Juifs »!!!

Ces propos ont provoqué une vague de réactions en Belgique et également dans la classe politique belge. Frederique Ries, députée de droite a réagi: « Vous avez bien écrit ‘lobby juif’? Est-ce que j’ai bien lu ces mots écrits de la plume d’un ancien ministre et d’un actuel député!?? Quelle honte! Il s’agit de propos antisémites terribles. Sachez M. Quickerborne, que la déception, le dégoût et la consternation après le défilé d’Alost se sont exprimés sur le plan international. Ce n’est pas une affaire uniquement juive. La lutte contre le racisme est globale et nous sommes fiers de combattre l’antisémitisme ».

Un autre député – juif – Claude Marinower, membre du même parti des Libéraux et Démocrates Flamands que Vincent Van Quickenborne a écrit: « Il semble que rien n’a changé depuis les périodes les plus noires et vos propos le démontrent une nouvelle fois ».

Le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) a lui-aussi parlé de honte et a demandé à ce que ce commentaire soit retiré et corrigé publiquement. « Il est indigne d’un ancien ministre de répandre le mythe du lobby juif et il est également inacceptable de confondre Israël et la communauté juive », souligne le comité.

Photo Wikipedia