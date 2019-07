Après un reportage de la BBC consacré à l’antisémitisme et l’antisionisme qui règnent au sein du Parti travailliste britannique, le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog a adressé une lettre ferme au leader du parti Jeremy Corbyn.

« Ces révélations ont provoqué consternation et colère » commence par écrire Itshak Herzog qui dénonce ensuite « la manière superficielle, méprisante et scandaleuse avec laquelle la direction du parti a traité les nombreux propos antisémites depuis que Corbyn dirige le parti ».

Itshak Herzog poursuit: « Critiquer n’importe quel gouvernement est légitime mais attribuer des défauts consubstantiels à toute une population, ethnie ou religion, c’est du racisme. Diaboliser Israël et les Israéliens en les présentant comme des être malfaisants par nature, c’est de l’antisémitisme. Utiliser des standards différents concernant Israël et exiger de lui une attitude que l’on n’exige d’aucun autre pays, c’est de l’antisémitisme. Dénier au peuple juif le droit à avoir un Etat souverain, c’est de l’antisémitisme. Ce genre de comportements reposent sur des préjugés, des stéréotypes et sur la haine du juif qui nous accompagne de génération en génération ».

A la fin de sa lettre, Itshak Herzog demande à Jeremy Corbyn de nommer une commission d’enquête externe et indépendante qui serait chargée de faire un audit sur le phénomène de l’antisémitisme su sein du Parti travailliste britannique.

« Lorsque la commission aura publié ses conclusions et se recommandations et qu’elles seront appliquées avec détermination sous votre leadership, les Juifs britanniques pourront à nouveau se sentir à l’aise, en sécurité et bienvenus au sein du parti, comme ce fut le cas par le passé », conclut le directeur de l’Agence juive.

Un appel qui n’a que peu de chances d’être entendu par le « camarade » Corbyn. La fraternité socialiste internationale s’arrête souvent aux portes d’Israël.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90