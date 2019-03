Le président américain a fustigé par tweet le Parti démocrate au Congrès après l’échec d’une motion condamnation des propos antisémites répétés d’Ilhan Omar, représentante démocrate du Minnesota.

Mercredi en effet, en raison de fortes divergences, le Parti démocrate, pourtant majoritaire à la Chambre des Représentants, a fait reporter le vote d’un texte condamnant l’attitude de l’élue musulmane. Ces divergences au sein du Parti démocrates sont dues au refus de certains élus de soutenir la motion, parmi eux le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Il a expliqué son refus avec un argument « qui vaut ce qu’il vaut » : « Je crains que le fait de cibler ainsi Ilhan Omar ne soit destiné à étouffer le débat »…

Le président Trump a écrit : « Il est honteux de constater que les représentants démocrates n’aient pas réussi à faire adopter une position ferme contre l’antisémitisme. L’antisémitisme a été le carburant d’horreurs qui se sont déroulées durant l’Histoire, et il est incompréhensible qu’ils (les Démocrates) ne luttent pas contre lui ».

Ilhan Omar a déjà à plusieurs reprises tenu des propos non seulement anti-israéliens mais clairement antisémites, avec des thèmes comme la double-allégeance, ou la « puissance de l’argent juif ».

,Au début du mandat de Donald Trump, le Parti démocrate mais aussi hélas une bonne partie de la communauté juive américaine, traditionnellement acquise à ce parti, accusaient Donald Trump d’être antisémite et de susciter l’antisémitisme. Une accusation qui sonne particulièrement faux depuis, avec le glissement du parti vers la gauche et les propos tenus par nombre de ses membres, dont Rashida Tlaib et Ilhan Omar, nouvelles élues au Congrès.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90