L’administration Trump a annoncé l’annulation de subventions et contrats d’une valeur de 400 millions de dollars destinés à l’Université Columbia. Une décision motivée par « l’antisémitisme rampant » sur le campus depuis le début de la guerre à Gaza et par « l’échec de l’administration universitaire à combattre le phénomène de l’antisémitisme et du harcèlement des étudiants juifs ».

La secrétaire américaine à l’Éducation, Linda McMahon, a justifié cette mesure en déclarant que « les universités doivent se conformer à toutes les lois fédérales anti-discrimination si elles veulent recevoir des fonds fédéraux ». Elle a précisé que « pendant trop longtemps, Columbia a abandonné cette obligation envers les étudiants juifs qui étudient sur son campus ».

La prestigieuse université, qui reçoit habituellement 5 milliards de dollars de subventions annuelles, verra son financement amputé de ce montant. Dans un communiqué, l’administration de Columbia s’est engagée à « lutter contre l’antisémitisme et à assurer la sécurité et le bien-être de nos étudiants ».

Des organisations de défense des droits de l’homme ont déjà annoncé leur intention de faire appel de cette décision, la qualifiant de « punition illégale » qui « viole le droit à la liberté d’expression ».