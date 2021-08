Les autorités algériennes ont trouvé à qui attribuer la responsabilité des violents incendies qui ont ravagé le nord du pays durant plus d’une semaine. Une séance extraordinaire du Haut conseil de sécurité avait été convoquée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune dans le but d’évaluer la situation générale du pays suite aux « événements récents » mais également pour « évoquer les actions terroristes permanentes du Maroc et de son allié, l’entité sioniste, contre l’Algérie ». Le président algérien a ordonné d’enquêter sur ces incendies afin « de déterminer les interventions extérieures dans les départs de feu en mettant l’accent sur le Maroc et Israël ».

Photo OpenClipart Vectors / Pixabay