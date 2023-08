L’Anti-Defamation League (ADL) a publié un rapport concernant l’antisémitisme au sein des partis de gauche en Europe. Ses conclusions dressent un tableau inquiétant quant à la diffusion de l’idéologie antisémite au sein de ce courant politique dans quatre principaux pays européens: la France, l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne.

En France

Le rapport décrit le fait que les Juifs de France doivent désormais faire face à un véritable antisémitisme de gauche, alors que pendant des années ce phénomène était identifié à l’extrême-droite dans le pays.

L’ADL explique que l’antisémitisme de la gauche française est issu de l’époque du communisme anti sioniste. Ces dernières années, l’immigration sur le sol français a fait augmenter le sentiment à gauche qu’Israël et les Juifs sont des impérialistes. De plus, la négation de la Shoah prend une place croissante dans l’idéologie de la gauche antisémite française, souligne le rapport de l’ADL.

Le rapport cite Jean-Luc Mélenchon comme personnalité qui symbolise cette gauche antisémite, pour avoir plus d’une fois tenu des propos ambigus contre les Juifs et le sionisme.

En Angleterre

Selon le rapport de l’ADL, entre 2015 et 2020, au sein du parti travailliste – Labour – sous la direction de l’antisémite Jeremy Corbyn, a été constatée une augmentation des propos antisémites et anti-israéliens. Ces attaques visaient aussi des membres du parti qui étaient juifs.

Néanmoins, l’ADL note que le nouveau président du parti, Keir Starmer, oeuvre pour nettoyer son parti de tout antisémitisme et reconstruit la confiance entre le peuple juif et le parti. Le parti a interdit à Corbyn de se présenter aux élections sous son étiquette et cessé les activités de certains organismes au sein du parti.

En Espagne

L’ADL remarque qu’aucun homme politique espagnol n’a jamais tenu explicitement des propos contre Israël ou contre les Juifs. Mais l’entrée au gouvernement du parti néo-marxiste Podemos, a rompu avec cette tradition. La coalition au pouvoir en Espagne comprend désormais des personnalités politiques qui soutiennent ouvertement le démantèlement de l’Etat d’Israël et qui sont proches de ses pires ennemis.

En Allemagne

Selon l’ADL, les partis antisémites à droite comme à gauche sont une minorité et ils sont rejetés par la quasi-totalité des courants politiques. Néanmoins, en Allemagne aussi, des tendances à gauche décrivent Israël comme le cerveau derrière diverses conspirations. En outre, Israël y est défini comme un Etat néo-nazi. Ainsi, cette gauche pense se prémunir de toute accusation d’antisémitisme. Toujours au sein de cette gauche, se trouvent de fervents supporters du BDS, souligne l’ADL.