L’Anti Defamation League (ADL) a publié les résultats d’un sondage auprès des habitants des 7 pays où vivent les plus grandes communautés juives dans le monde.

Les pays concernés sont: les Etats-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Australie et l’Argentine.

L’étude portait sur l’imprégnation des préjugés antisémites auprès de ces populations et montre que près de 40% des personnes sondées croient à plusieurs préjugés antisémites.

L’enquête a révélé que près de 40 % des personnes interrogées étaient d’accord avec au moins six stéréotypes antisémites. Parmi les résultats, 56 % des personnes interrogées dans les sept pays étaient d’accord avec le vieux stéréotype de la « double allégeance », ou l’idée selon laquelle les Juifs seraient plus loyaux envers Israël qu’envers leur pays d’origine, les pourcentages variant de 51 % aux États-Unis à 64 % en Argentine et en Allemagne.

L’enquête révèle également que la croyance dans l’idée selon laquelle « les Juifs sont responsables de la plupart des guerres mondiales » a également augmenté, atteignant 23 % en Argentine (contre 13 % en 2019) ; 19 % aux États-Unis (contre 5 % en 2015) ; 17 % en France (contre 3 % en 2023) ; et 17 % en Allemagne (contre 4 % en 2023).

Les plus hauts taux d’antisémitisme sont constatés chez les personnes nées entre 1981 et 1996 dans ces pays, tandis que celles nées entre 1997 et 2012 ont les opinions les moins favorables à l’égard d’Israël, et les Baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) et la Génération silencieuse (nés entre 1928 et 1945) ont les opinions les plus favorables.

Les résultats mettent également en évidence une tendance à la normalisation progressive du soutien au Hamas, alors qu’Israël est diabolisé. En moyenne, plus de 15 % des personnes interrogées ont une opinion « très » ou « plutôt » favorable du Hamas. Cette opinion favorable du Hamas atteint 26 % chez la génération Z.

Les sondés du Royaume-Uni et du Canada ont les moyennes nationales les plus basses de croyances dans les préjugés antisémites, tandis que les sondés de France et d’Argentine ont les plus élevées.

Le deuxième préjugé le plus largement accepté dans ces pays est que « les Juifs parlent encore trop de ce qui leur est arrivé pendant l’Holocauste ». L’accord avec ce préjugé varie, de 66 % en Argentine et 55 % en Allemagne à 28 % au Royaume-Uni et 33 % aux États-Unis.

Bien que le négationnisme soit inférieur à 2 % dans les pays du concernés par l’étude, la déformation de l’Holocauste (la croyance que l’Holocauste a eu lieu, mais que le nombre de Juifs qui y sont morts a été grandement exagéré) varie entre 5 et 15 %, les niveaux les plus élevés étant enregistrés en Argentine (15 %) et aux États-Unis (11 %).

L’Argentine (17 %), la France (13 %) et les États-Unis (12 %) sont les pays où le pourcentage de sondés n’ayant pas entendu parler de l’Holocauste est le plus élevé.