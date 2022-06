Tous les ans, des centaines de lycéens israéliens se rendent avec leur établissement à Auschwitz pour visiter le camp d’extermination.

Aujourd’hui (mardi), le ministère de l’éducation israélien a annoncé que les voyages scolaires prévus cet été étaient annulés en raison d’un différend avec le gouvernement polonais.

Au coeur des désaccords, le refus de la Pologne que les lycéens soient sécurisés par des hommes du Shabak armés. La Pologne interdit aux hommes chargés de la sécurité des élèves de circuler avec une arme sur son territoire.

Le ministère de l’Education a donc interdit aux établissements scolaires d’emmener leurs élèves pour ce voyage qu’ils préparent pendant plusieurs mois et que les jeunes attendent avec impatience et intérêt. En effet, ces dernières années, le voyage en Pologne a pris une place particulière dans le calendrier scolaire des élèves de 1e israéliens. Il est considéré comme un élément central de l’apprentissage de la Shoah et assorti d’une volonté de la jeunesse israélienne d’aller manifester sa fierté d’être toujours là et vivante en Israël, là où précisément on a voulu exterminer ses ancêtres. Ceux qui y ont participé racontent à quel point, il s’agit d’une expérience forte et unique.

Ce voyage fait aussi l’objet de débats au sein de la société israélienne, certains se demandent s’il est opportun de se souvenir de la Shoah en offrant des avantages économiques à un pays à l’histoire antisémite connue. La pertinence de ce voyage fait partie des questions que se posent les éducateurs israéliens sur la meilleure façon de transmettre l’histoire de la Shoah.

Les voyages prévus cet été n’auront donc pas lieu, le ministère de l’Education a annoncé que la situation serait réévaluée avant la prochaine session de voyages qui doit avoir lieu lors de la prochaine année scolaire.