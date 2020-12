Le député Ofer Shelah, qui créa le parti Yesh Atid en 2011 avec Yaïr Lapid a annoncé jeudi midi son départ et la création d’un nouveau parti. Sa démarche était attendue depuis quelques mois déjà, lorsqu’il avait critiqué la politique de Yaïr Lapid et exigé des primaires ouvertes pour la présidence, ce qu’a refusé ce dernier. Pour l’instant, Ofer Shelah a indiqué qu’il crée son parti avec Roï Cohen, président de l’Union nationale des indépendants.

Dans son annonce, Ofer Shelah a dit « laisser de très bons amis à Yesh Atid » et s’est dit convaincu que la plupart de ses membres savent en leur for intérieur que le refus (de Lapid) d’opérer le moindre changement contient les germes de l’échec annoncé du parti lors des prochaines élections.

Celui qui fut le compagnon de route de Yaïr Lapid a appelé quiconque souhaite renouveler le centre gauche à le rejoindre. Comme d’autres, il s’est dit persuadé que la voie qu’il représente est « celle avec laquelle s’identifie une grande partie de la population du pays ».

Egratignant la voie suivie par Yaïr Lapid, le député a dit : « Je vais dire des choses à mes amis politiques que certains n’aimeront peut-être pas entendre : ‘Fini l’époque des pleurnicheries sur le bel Israël qui n’existe plus. Fini l’époque des vetos sur des populations entières telles que les orthodoxes, les Arabes ou les habitants de la périphérie qui ne sauraient pas pare eux-mêmes ce qui est bien pour eux. Finie l’époque des généraux, des petites combines des zigzags idéologiques ou des figures populaires que tout le monde aime' ».

Le député a aussi critiqué la vision qui a mené à la création de Bleu-Blanc dans sa première version : « La triste aventure de Bleu-Blanc nous enseigne que la devise ‘tout-sauf-Bibi’ ne suffit pas. Ce qui aura été le plus grand échec dans la vie politique israélienne est né de l’idée que pour remporter des élections il faut présenter une équipe de vedettes, de tenter de rapprocher les extrêmes idéologiques et de s’éloigner de tout langage clair ».

Concernant le prochain gouvernement, Shelah a voulu être clair : « Nous serons des associés à tout gouvernement qui mettra fin au pouvoir de Binyamin Netanyahou et ne siègerons d’aucune manière dans un gouvernement sous sa direction ».

Ofer Shelah a également lancer un appel du pied aux électeurs potentiels de Gideon Saar : « Les résultats des derniers sondages montrent à quel point j’avais raison. Malheureusement, à cause du besoin urgent de remplacer Binyamin Netanyahou, des électeurs qui ont voté au du centre-gauche lors des dernières élections se ruent aujourd’hui vers celui qui a écrit et promu la Loi de la Nation, qui est ouvertement opposé à la paix, est favorable à une économie rapace et qui soutient la domination de la religion dans nos vies ».

Dans un communiqué laconique, Yaïr Lapid a souhaité pleine réussite à Ofer Shelah et l’a remercié pour ses neuf ans de collaboration.

Photo Miriam Alster / Flash 90