Evincé du Parti travailliste par Meirav Michaeli et ayant tenté en vain d’obtenir une place sur la liste Bleu-Blanc, le ministre du Travail et des Affaires sociales Itzik Schmuli a annoncé mercredi matin qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections et qu’il « fait une pause » dans la vie politique. Il a également annoncé sa démission du gouvernement, suite à la demande de Meirav Michaeli. Dans son annonce, il a reconnu qu’il avait commis une erreur en se joignant avec Amir Peretz au gouvernement d’union dirigé par Binyamin Netaynahou : « Les personnalités publiques doivent être capables de reconnaître leurs erreurs et assumer leurs responsabilités », a indiqué le ministre démissionnaire.

Après cette annone, la situation ubuesque du gouvernement se poursuit : selon les accords de coalition, c’est Benny Gantz qui occupera le poste de du Travail et des Affaires sociales laissé vacant, une casquette de plus pour le président de Bleu-Blanc qui détient déjà toute une série de ministères suite aux démissions successives de ses ministres, alors que les sondages le placent presque en position d’inéligibilité pour la prochaine Knesset !

Photo Yonatan Sindel / Flash 90