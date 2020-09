Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président hondurien Juan Orlando Hernandez se sont entretenus dimanche soir et on ensuite officiellement annoncé l’ouverture d’ambassades, à Tegucigalpa et à Jérusalem. L’ambassade d’Israël dans la capitale hondurienne avait été fermée il y a vingt ans pour des raisons budgétaires. Le président Hernandez a félicité le Premier ministre israélien pour la normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabe et lui a adressé des voeux pour le Nouvel an juif. De son côté, Binyamin Netanyahou a exprimé sa gratitude pour le soutien du Honduras à Israël et pour le prochain établissement de l’ambassade à Jérusalem. Le Premier ministre a rétiré l’engagement d’Israël à renforcer la coopération entre Israël et le Honduras dans des domaines tels que le tourisme, les investissements, les technologies, l’agriculture, l’éducation et le commerce.

Le président Hernandez a promis que l’ambassade du Honduras ouvrira à Jérusalem d’ici la fin 2020, « dans la mesure ou la pandémie le permettra ».

Photo Amos Ben Gershom / Flash 90