Naftali Benett a donné mercredi soir une conférence de presse lors de laquelle il a officiellement annoncé qu’il briguera le poste de Premier ministre lors des prochaines élections. En préambule, il a déclaré : « Citoyens d’Israël, lorsque mon peuple souffre je ne puis rester sur le côté. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté le monde du high-tech que j’aimais tant pour entrer dans la vie publique ».

Il a énuméré ses acquis dans les différents postes ministériels qu’il a occupés et s’est lancé dans un réquisitoire contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou concernant sa gestion de la crise du Corona. Il lui a notamment reproché d’avoir refusé – pour des raisons d’animosité personnelles selon lui – de mettre en oeuvre un plan national de sortie de crise qu’il avait élaboré et qu’il lui avait proposé. Il a ensuite critiqué l’attitude des deux grands partis du gouvernement qui selon lui ont passé leur temps à se chamailler au lieu d’agir pour le bien de tous. Benett a souligné qu’il a parcouru le pays à la rencontre de la population qui souffre de la crise économique et sociale.

Puis il a déclaré : « Il est temps d’un changement. Netanyahou a acquis de nombreux mérites, mais au moment de vérité, alors que tout le monde avait besoin de lui, il n’a pas été là. Tout simplement. Nous devons le remercier pour toutes ces années d’action mais il faut maintenant avancer ». Et, égratignant Gideon Saar, son principal rival : « Ce n’est pas le moment de créer de nouveaux partis juste pour être ‘contre qui’ au lieu de dire ‘pour quoi faire’. Israël a besoin d’un nouveau leadership ».

Vint ensuite l’annonce officielle, suivie de la ligne politique qu’il entend mener : « Ce soir, je me tiens devant vous et vous annonce que je me présente pour le poste de Premier ministre afin d’amener enfin ce changement. Pour qu’Israël ait un leadership qui voit les citoyens et pas lui-même, pour ramener le vaillant esprit israélien, celui de la créativité et de la foi, cet esprit qui a permis le retour d’un peuple dispersé vers sa maison après 2000 ans d’exil. Le gouvernement que je formerai sera focalisé vers trois missions : prendre le dessus sur le Corona, rétablir l’économie et réunifier le peuple. J’inviterai alors à rejoindre mon gouvernement tous les partis qui sont en faveur d’un Etat d’Israël et qui sont prêts à mettre de côté toutes les divergences, dans le but de sortir Israël de l’ornière ».

Avec ces dernières phrases, Naftali Benett confirme officiellement ce que beaucoup d’observateurs politiques avaient noté depuis quelques mois : le parti Yamina abandonne provisoirement les drapeaux traditionnels de la droite et du sionisme-religieux. Un pari risqué. Mais contrairement à Gideon Saar, Naftali Benett n’a pas indiqué qu’il ne siégerait en aucun cas dans un gouvernement Netanyahou.

Après sa conférence de presse, Naftali Benett s’est rendu au Kotel.

Le Likoud a réagi à cette annonce : « Au moment où Benett prononce un discours désorienté à la télévision, le Premier ministre Binyamin Netanyahou dirige le cabinet du Corona, dirige l’opération la plus rapide au monde d’acquisition de vaccins et décrète des confinements courageux qui permettront à Israël de sortir en premier du Corona au monde. Toutes les propositions de Benett ont échoué dans le monde, y compris en Europe qui compte ses nombreux morts. C’est grâce à la gestion du Premier ministre qu’Israël est aujourd’hui en tête du monde pour les vaccins. Il a pris les décisions rapides qu’il fallait pour stopper la propagation de la mutation du virus et nous a placés dans le peloton de tête mondial ».

Photo porte-parole Yamina