Annonce inquiétante de Joe Biden concernant l’Iran

Le probable futur président américain Joe Biden a évoqué la question du nucléaire iranien avec le journaliste Thomas Friedman du New York Times. Il lui a dit ce qu’Israël craint depuis l’éventualité d’un retour d’une administration démocrate à la Maison-Blanche : « Si l’Iran accepte de revenir dans les limites strictes de l’accord (de 2015), les Etats-Unis reviendront aussi à cet accord et lèvera les sanctions imposées par l’Administration Trump ». Joe Biden a estimé que la meilleure manière d’obtenir la stabilité au Moyen-Orient est au moyen d’un accord.

Oublié ce Moyen-Orient qu’a laissé l’Administration Obama et surtout, oubliés les milliers de documents d’archives ramenés de Téhéran par le Mossad et qui ont prouvé que l’Iran a trompé tout le monde et continuait à préparer secrètement la bombe atomique malgré l’accord signé au forceps par Barack Obama. Sous la supervision d’un certain Mohsen Fakhrizadeh.

Photo Gili Yaari / Flash 90