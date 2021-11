La porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a fait une annonce qui ne manquera pas de provoquer des réactions, y compris au sein du Parti démocrate : Joe Biden a l’intention de se représenter à l’élection présidentielle de 2024 ! Non seulement le président actuel sera âgé de 82 ans, mais sa cote de popularité est en baisse régulière et comme l’avaient affirmé avec justesse ses adversaires lors de la dernière campagne, sa capacités de concentration et ses facultés cognitives ne sont plus au beau fixe. Ce qui expliquerait peut-être sa décision…

Lors d’une collecte de fonds virtuelle au mois de novembre, Joe Biden aurait confié ses intentions à des donateurs. Au sein du Parti démocrate nombreux sont les sceptiques quant à la possibilité pour Joe Biden de se représenter, ni sur le plan d’une campagne exténuante ni dans l’exercice d’un nouveau mandat.

Dans un sondage publié le 7 novembre, 64% des Américains déclarent ne pas souhaiter que Joe Biden brigue un second mandat en 2024.

Certains voient dans cette annonce une volonté du président américain de montrer qu’il est en « grande forme »…

