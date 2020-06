Face à la détresse et à la colère croissante des entrepreneurs et des indépendants, le Premier ministre et le ministre des Finances ont annoncé lundi un nouveau plan pour venir en aide à ces secteurs. Ce plan qui entrera en vigueur d’ici quelques jours comporte une enveloppe de 2 milliards de shekels. Parmi les mesures, des allocations qui seront calculées en fonction de la baisse du chiffre d’affaires pour les mois de mai et juin. Des allocations supplémentaires seront aussi accordées aux entreprises qui auront gardé leurs employés malgré la situation.

Binyamin Netanyahou et Israël Katz ont indiqué que l’objectif de ce nouveau plan est de permettre l’injection immédiates de liquidités conséquentes en faveur des indépendants et des chefs d’entreprises., sans obstacles bureaucratiques.

Les indépendants manifestent depuis quelques semaines devant la résidence du Premier ministre et même depuis quelques jours devant le domicile du ministre des Finances. Leur colère est réelle. Ils se plaignent notamment qu’entre les mesures annoncées par le gouvernement et la réalité quotidienne il y a parfois un abîme. Ils parlent par exemple des difficultés qu’ils rencontrent face aux banques lorsqu’ils sollicitent des emprunts.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90