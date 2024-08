Les « branches de fer » dans chaque ville fonctionneront sous le feu :

Une liste des “branches de fer” des supermarchés qui seront ouvertes en cas d’urgence

Les centaines de « branches de fer » des chaînes de commercialisation dans tout le pays ont été cartographiées, testées et fonctionneront même sous le feu, sous réserve des instructions du porte-parole du service de sécurité de Tsahal , pour fournir aux habitants de tout le pays des produits alimentaires et des produits de consommation essentiels, pour des dizaines de milliers de personnes et de colis alimentaires prêts à être distribués immédiatement si nécessaire aux citoyens qui ne peuvent pas quitter leur domicile, et les stocks alimentaires d’urgence ont été augmentés en quantité et en variété de produits