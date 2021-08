Après une nuit d’accalmie relative, les pompiers craignent que les vents annoncés en fin de matinée ne fassent redémarrer les nombreux foyers encore actifs. Sur l’origine des incendies qui ravagent la région depuis bientôt deux jours, le commandant des pompiers de Jérusalem Nissim Touitou est catégorique : « L’enquête conjointe menée par la police et les services d’experts n’est pas encore achevée et il faudra être patient. Mais on peut déjà dire de manière claire qu’il s’agit d’un acte d’origine humaine, nous en somme certains ». La question sera de savoir s’il s’est agi d’une grave négligence ou d’un acte criminel terroriste comme cela s’est très souvent passé.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90